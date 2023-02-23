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Почепцов предположил, почему Радимов покинул «Зенит-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Зенита-2» Андрей Почепцов выразил мнение об уходе Владислава Радимова с должности главного тренера второй команды.

«Команда была подготовлена нормально, выглядела здорово, но для результата чего-то не хватало. В составе квалифицированные футболисты, на уровне Второй лиги — однозначно. Бывает, что игроки и тренер устали друг от друга. Может, где-то глаз замылился. Наверное, такая теория имеет право на жизнь», — приводит слова Почепцова «Спорт День за Днем».

Радимов провел в должности главного тренера «Зенита-2» семь лет, под его руководством команда отыграла 254 матча. После ухода его назначили советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола. Заместитель гендиректора по спортивному развитию клуба Андрей Аршавин ранее утверждал, что Радимов пошел на повышение.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pocheptsov-predpolozhil-pochemu-radimov-pokinul-zenit-2
Футбол
ФК Зенит-2
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