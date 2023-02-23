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Сегодня, 16:52

Почепцов считает, что в «Зените-2» нужны опытные футболисты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Зенита-2» Андрей Почепцов уверен, что в команде нужны опытные игроки уровня Константина Лобова или Константина Зырянова.

«Конечно, если в команде и нужны дядьки, то должны быть уровня Лобова и Зырянова. Сложности развития игроков в «Зените-2» в том, что они все равно продолжают вариться в собственном соку. В составе в основном вчерашние выпускники Академии. Мое мнение, что опытные футболисты нужны, лучше в каждую линию. Но пока такой возможности нет», — приводит слова Почепцова «Спорт День за Днем».

Зырянов до завершения карьеры выступал за «Зенит-2» на протяжении трех сезонов и провел в общей сложности 88 матчей. На счету Лобова 69 игр за вторую команду сине-бело-голубых.

В данный момент самый опытный футболист в составе «Зенита-2» — это 27-летний полузащитник Константин Троянов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pocheptsov-schitaet-chto-v-zenite-2-nuzhny-opytnye-futbolisty
Футбол
ФК Зенит-2
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