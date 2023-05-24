Почетный президент РФС Колосков поблагодарил суд за решение освободить Ларина

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость об освобождении бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина из тюрьмы по решению Московского городского суда.
«Я Ларина видел один раз в жизни и не готов комментировать решение суда. Он вышел, и надо сказать спасибо, в том числе и судьям, за то, что они приняли такое решение», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.
В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.