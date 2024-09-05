Полоз перешел в ногинское «Красное знамя»

Бывший нападающий сборной России и «Ростова» Дмитрий Полоз перешел в ногинский клуб «Красное знамя», выступающий в нынешнем сезоне в любительской футбольной лиге (ЛФЛ).

В прошлом сезоне 32-летний форвард выступал в «Торпедо». В мае руководство москвичей досрочно расторгло с ним контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года. Всего за клуб он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Полоз также играл за «Зенит», «Ростов», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». За сборную России он провел 19 встреч.