Тугарев: «Школа «Локомотива» — одна из лучших в стране»

Воспитанник «Локомотива» Роман Тугарев считает школу железнодорожников одной из ведущих в стране.

«Слежу ли я за «Локомотивом»? Да, молодцы, хорошо играют. Много молодых ребят. В «Локомотиве» школа хорошая. Давайте так, если не Батраков, то тот же Миранчук, тот же я. Ну, понятно, я имею в виду выходцы из школы. Понятно, что уровень разный, но школа «Локомотива» — одна из лучших в стране», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

Тугарев находился в системе «Локомотива» с 2009 по 2020 год. За основную команду железнодорожников он провел 13 матчей. Позже футболист присоединился к «Ростову», и сейчас выступает за «Ростов-2» во второй лиге.