Полузащитник «Ядра» Семенов назвал Вторую лигу кладбищем талантов

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Капитан «Ядра» Виталий Семенов поделился подробностями о том, как получил серьезную травму в матче Второй лиги.
«Под действием шока я подумал, что это ушиб, но оказалось, что это перелом нижней трети малой берцовой кости и краевой перелом медиальной лодыжки. Вторая лига — кладбище талантов? Согласен. Во Второй лиге частенько такое случается, игроки получают тяжелые травмы», — приводит слова Семенова «Спорт День за Днем».
Также полузащитник заявил, что соперник мог получить установку жестко играть и больше фолить, поскольку «Ядро» играет в комбинационный футбол.
Семенов получил травму 24 октября в матче Второй лиги против «Зоркого». Капитан «ядерных» покинул поле в середине первого тайма и был экстренно госпитализирован.
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Основные источники исследования