Президент ФК «Рубин Ялта» — об интеграции в состав РФС: «Лично мне все стало понятно после визита Наиля Измайлова в октябре»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников в интервью «СЭ» рассказал, когда понял, что интеграция крымских команд в турниры под эгидой РФС состоится.

— Более конкретно об интеграции крымских команд начали говорить в августе прошлого года. Как клуб готовился к возможному вхождению в ФНЛ?

— Первое и самое важное — мы прекрасно понимали, что выбирать будут лучшие команды, и в первую очередь по спортивному принципу. Поэтому изначально стояла задача попадания в первую тройку, с которой наша команда успешно справилась, заняв в итоге второе место. Мы и до финала Кубка дошли, но обидно уступили.

— Когда вы поняли, что интеграция состоится?

— Лично мне все стало понятно после визита президента ФНЛ Наиля Измайлова в Крым в октябре прошлого года. Он побывал на нашем домашнем матче и высоко оценил возможности клуба. Было понятно, что интеграция — лишь вопрос времени. Особенно с учетом текущей геополитической ситуации. Еще тогда для клубов проводились консультации по всем основным требованиям к лицензированию, и мы понимали, над чем надо работать.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24-го числа.