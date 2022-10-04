Измайлов: «Вторая лига достигла доходов от спонсорских контрактов в размере 450 миллионов рублей»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, какие изменения планируется провести во второй лиге.

— По второй лиге создали единый архив видеоматериалов, это важно для тренеров, скаутов, провели видеоинспекцию стадионов, привлекаем комментаторов. Отметим такие клубы, как «Ленинградец», «Балтика» и «Форте», которые преуспели в трансляции матчей.

На собрании также был озвучен список необходимых комитетов для оптимального функционирования лиги. Получив портрет болельщика, клубам будет легче работать. В этом нам поможет «Яндекс» и «Хавас».

По спонсорским контрактам задача практически выполнена, остается еще 5 процентов. Мы достигли таких доходов от спонсорских контрактов в размере 450 миллионов рублей, доходы от продажи прав на трансляции — 25 миллионов, от беттинговых прав — тоже 25 миллионов, — сказал Измайлов.