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27 сентября, 18:01

Президент «Легиона»: «Один футболист призван на срочную службу, будем делать отсрочку»

Иван Шитик
Корреспондент

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что в команде в ближайшее время один из футболистов будет призван на срочную службу в армию. При этом повестки по мобилизации никто из клуба не получал.

— Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.

— Пойдет служить?

— Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.

— Чтобы он остался в команде?

— Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть — значит, угробить свою карьеру.

— Мобилизованных у вас нет?

— Пока нет, — сказал Лахиялов «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-legiona-odin-futbolist-prizvan-na-srochnuyu-sluzhbu-budem-delat-otsrochku/
Шамиль Лахиялов
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