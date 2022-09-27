Президент «Легиона»: «Один футболист призван на срочную службу, будем делать отсрочку»

27 сентября, 18:01
Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что в команде в ближайшее время один из футболистов будет призван на срочную службу в армию. При этом повестки по мобилизации никто из клуба не получал.
— Один футболист у нас призван на срочную службу. Он сейчас учится на заочном отделении. Ему звонили и предупредили, что ему должна прийти повестка.
— Пойдет служить?
— Скорее всего, постараемся сделать ему отсрочку, переведем на очную форму обучения.
— Чтобы он остался в команде?
— Конечно. Человек восемь лет занимается футболом. Сейчас на год-два выпасть — значит, угробить свою карьеру.
— Мобилизованных у вас нет?
— Пока нет, — сказал Лахиялов «РБ Спорт».