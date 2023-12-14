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Сегодня, 19:16

Президент петербургского «Динамо» Самсонов: «Наша цель — это выход в первую лигу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент санкт-петербургского «Динамо» Константин Самсонов назвал цели клуба на ближайшее время.

«Без амбициозных целей, конечно же, тяжело жить футбольному клубу. Мы не должны просто существовать, мы должны ставить перед собой цели. Наша цель — это выход в Мелбет-Первую лигу. На сегодняшний день действует многоступенчатая система в нашем российском футболе, поэтому выиграть первенство второй лиги «Б» в своей группе и сразу же напрямую попасть в первую лигу у нас возможности нет. Перед нами еще выше две ступени — вторая лига «А», это «Серебро» и «Золото», получается, по десять команд. Нам нужно пройти все эти ступени, чтобы оказаться в первой лиге. Мы непременно будем над этим работать и будем стараться повышаться по-спортивному принципу от сезона к сезону», — приводит слова Самсонова «Спорт День за Днем».

Осенью «Динамо» заняло 9-е место в группе 2, дивизиона Б второй лиги. Питерская команда под руководством Дмитрия Белорукова набрала 23 очка в 17 матчах.

Источник: «Спорт День за Днем»
Первая лига
ФК Динамо (Санкт-Петербург)
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