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Сегодня, 15:55

Президент «Рубина Ялта»: «Наша инфраструктура готова для участия во второй лиге»

Президент «Рубина Ялта» рассказал о готовности инфраструктуры клуба для участия во второй лиге
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Президент «Рубина Ялта» Сергей Гардок в разговоре с «СЭ» рассказал о готовности инфраструктуры клуба.

— Была информация, что комиссия рабочей группы до сих пор не посетила полуостров... Так ли это? Когда ожидаете визит?

— Действительно, комиссия пока не посещала полуостров. С момента заявления об этом визите прошло чуть больше месяца. Учитывая не самую простую обстановку в стране, мы все понимаем и уверены, что визит состоится в ближайшее время.

— Готова ли инфраструктура «Рубина» для участия во второй лиге?

— Мы считаем, что наша инфраструктура готова, но в то же время знаем, над чем нам нужно работать. Например, на нашем красавце-стадионе «Авангард» в Ялте еще не установлены скамейки запасных, но и в этом направлении работа ведется.

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