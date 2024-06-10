Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:27

Президент «Велеса» не исключил интерес «Балтики» к главному тренеру Грищенко

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Велеса» Евгений Шиленков ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера Александра Грищенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Балтика» рассматривает 37-летнего специалиста на пост главного тренера.

«У Грищенко есть действующий контракт с «Велесом» до лета 2025 года. Мы не получали ни от кого предложения по нашему тренеру. Интерес «Балтики»? Это нормальный процесс, когда клубы рассматривают разных кандидатов и обсуждают их, а потом это расходится по социуму. Может быть, у них есть интерес к Грищенко, а может быть — нет. Я не нахожусь в структуре «Балтики», и не знаю, какие у них планы», — сказал Шиленков «СЭ».

Грищенко возглавил «Велес» в октябре 2023 года. «Велес» по итога прошедшего сезона занял шестое место во Второй лиге Дивизион А (Фаза 2), набрав 25 очков.

ФК Велес
0
Читайте также
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

В «Велесе» сообщили о переговорах с Кутеповым по продлению контракта