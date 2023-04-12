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ФНЛ-2

Сегодня, 17:15

Президент ялтинского «Рубина» ответил на вопрос о готовности стадиона для соревнований РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Фото ФК «Рубин» Ялта
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Президент футбольного клуба «Рубин» Ялта Кирилл Шапошников в комментарии для «СЭ» высказался о готовности стадиона клуба для участия в соревнованиях под эгидой РФС.

— Готов ли стадион клуба? Соответствует ли он всем требованиям?

— Учитывая, что сама процедура для нас новая, без некоторых сложностей не обойтись. Но все они разрешаемы в рабочем порядке, благо представители РФС помогают, дают разъяснения и отвечают на все вопросы. Что касается стадиона, то как раз сегодня комиссия РФС посетила нашу домашнюю арену в Ялте — СОК «Авангард» и, судя по отзывам, стадион соответствует большинству требований.

Ранее Шапошников подтвердил начало проверки РФС для лицензирования крымских клубов.

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