Президент ялтинского «Рубина» ответил на вопрос о готовности стадиона для соревнований РФС

Президент футбольного клуба «Рубин» Ялта Кирилл Шапошников в комментарии для «СЭ» высказался о готовности стадиона клуба для участия в соревнованиях под эгидой РФС.

— Готов ли стадион клуба? Соответствует ли он всем требованиям?

— Учитывая, что сама процедура для нас новая, без некоторых сложностей не обойтись. Но все они разрешаемы в рабочем порядке, благо представители РФС помогают, дают разъяснения и отвечают на все вопросы. Что касается стадиона, то как раз сегодня комиссия РФС посетила нашу домашнюю арену в Ялте — СОК «Авангард» и, судя по отзывам, стадион соответствует большинству требований.

Ранее Шапошников подтвердил начало проверки РФС для лицензирования крымских клубов.