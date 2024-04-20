Президент ялтинского «Рубина» поздравил болельщиков с победой над «Ростовом-2»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу команды в матче 5-го тура группы 1 Второй лиги Б с «Ростовом-2» (2:1).

«Хочу поблагодарить команду и тренерский штаб за эту победу и тот результат, который мы имеем на данный момент Отмечу, что все четыре победы на старте мы одержали над новыми для нас соперниками, ведь мы только прошлым летом интегрировались в российский футбол. Поздравляю всех наших болельщиков и руководство города с победой!» — сказал Шапошников «СЭ».

По итогам пяти туров первенства «Рубин Ялта» единолично лидирует в турнирной таблице группы 1, имея в своем активе 12 набранных очков. При этом первый тур команда пропускала из-за особенностей календаря.