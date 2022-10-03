Радимов подал в отставку с поста главного тренера «Зенита-2»

По данным «СЭ», Владислав Радимов подал в отставку с поста главного тренера «Зенита-2». Руководство приняло его заявление.

Временно исполняющим обязанности тренера стал бывший ассистент Радимова Дмитрий Давыдов.

«Зенит-2» после 13 туров занимает шестое место в группе 1 второй лиги, набрав 18 очков.

30 сентября Радимов был дисквалифицирован на три матча второй лиги по итогам игры против «Родины-2». Также специалист оштрафован на 75 тысяч рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.