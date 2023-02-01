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Сегодня, 22:44

РФС изучит обстоятельства предполагаемого матча с участием пензенского «Зенита»

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РФС приступил к изучению обстоятельств, произошедших вокруг предполагаемого матча с участием команды второй лиги «Зенита» из Пензы, сообщил ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций союза.

27 января пресс-служба «Зенита» сообщила на своем сайте о результате товарищеского матча со «Знаменем» из подмосковного Ногинска — встреча завершилась со счетом 4:4. В подмосковном клубе 1 февраля заявили, что такой встречи не проводилось. В этот же день пресс-служба клуба из Пензы сообщила о том, что 27 января основная команда провела тренировочную игру с дублирующим составом «Зенита».

За неделю до встречи на официальных ресурсах «Зенита» и «Знамени» появился анонс матча между этими командами, которые позднее были удалены. 1 февраля пресс-служба «Зенита» сообщила о проведении служебной проверки по факту размещения непроверенной информации об игре. Сообщается, что виновные в данном инциденте лица были наказаны, в частности спортивный директор уволен с занимаемой должности.

Источник: https://tass.ru/sport/16941577

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис 0
Барселона 0
Перерыв

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье 0
ПСЖ 0
Перерыв

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
ФК Зенит (Пенза)
ФК Знамя (Ногинск)
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