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29 сентября, 18:15

РФС отклонил жалобу костромского «Спартака» по поводу технического поражения

Виктория Кравченко

В среду, 28 сентября, на заседании апелляционного комитета РФС было решено отказать в удовлетворении жалобы ФК «Спартак» (Кострома) и оставить решение КДК РФС от 27 июля в силе.

Ранее КДК аннулировал результата матча «Химик» (Дзержинск) — «Спартак» (Кострома). Игра прошла 16 июля и завершилась со счетом 1:0 в пользу костомского клуба. Причиной аннулирования стало участие в матче игрока, не оформленного в установленном порядке. «Спартаку» было присуждено поражение со счетом 0:3.

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