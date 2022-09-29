РФС отклонил жалобу костромского «Спартака» по поводу технического поражения

В среду, 28 сентября, на заседании апелляционного комитета РФС было решено отказать в удовлетворении жалобы ФК «Спартак» (Кострома) и оставить решение КДК РФС от 27 июля в силе.

Ранее КДК аннулировал результата матча «Химик» (Дзержинск) — «Спартак» (Кострома). Игра прошла 16 июля и завершилась со счетом 1:0 в пользу костомского клуба. Причиной аннулирования стало участие в матче игрока, не оформленного в установленном порядке. «Спартаку» было присуждено поражение со счетом 0:3.