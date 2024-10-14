Ринат Билялетдинов пошутил о казанском «Соколе»: «Им не таролог нужен, а психолог»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что казанский «Сокол» ищет таролога.

«Думаю, что «Соколу» из Казани нужен не таролог, а психолог (смеется). А что, такая тенденция есть, некоторые ее применяют. Также многие нанимают диетологов. Но нельзя съесть что-то нужное и стать чемпионом или раскидать картишки и двигаться вперед. Это все юмор, конечно», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Ранее «Сокол» выложил вакансию на должность клубного таролога с опытом работы от 1 до 3 лет и заработной платой от 300 тысяч рублей.