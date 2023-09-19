Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 00:50

Широков об игроках «Сатурна»: «Чего меня бояться? Я их пока не бил»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Генеральный директор и и. о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков ответил на вопрос, боятся ли его игроки клуба.

«Я не знаю, боятся или нет. Наверное, больше применимо пока «уважают». Чего меня бояться? Я их пока не бил (смеется).

А если уж про судей, то как по мне, по второй лиге судят отлично. Понятно, что есть ошибки, и это абсолютно нормальное явление. Если про футболистов. Иногда просто… как правильно сказать. Наверное, они по задаткам такие же как ребята, которые играют выше. Просто те выполняют это быстрее и схватывают тоже, чем которые есть у нас.

Иногда да хочется поругаться, но я понимаю, что не все могут делать то, что делали на поле ребята, с которыми я играл», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Широков стал и. о. главного тренера «Сатурна» после ухода Олега Кононова 31 августа.

Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
6
Обсудить
Читайте также
Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
Карпин и призыв уезжать: камень в воды российского футбола. Колонка Казакова
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте коронавируса «Пирола»
Собянин подписал указ об отставке правительства Москвы
В Грузии предупредили о готовящемся в стране госперевороте
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков об уходе Кононова из «Сатурна»: «Казалось, что плывем в одной лодке, а оказалось не совсем так»