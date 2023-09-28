Широков: «Когда «Сатурн» побеждает, я премиальные не получаю»

Директор и и.о. главного тренера клуба «Сатурн» Роман Широков рассказал, что при совмещении должности руководителя и тренера он стал получать меньше денег.

«Повысил ли я себе заработную плату, когда стал на двух должностях работать? Понизил. Когда побеждаем, премиальные не получаю — есть нюансы. Мне деньги не нужны? Нужны. Вот, например, мы бы хотели поменять поле. Агрономы делают все возможное, чтобы поле было хорошим, но очевидно, что нам необходимо искусственное — чтобы и тренироваться на нем постоянно, и чтобы на нем работали и детские команды клуба. Надеюсь, на это обратят внимание и в РФС», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков с 31 августа занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «Сатурна». Под его руководством команда провела четыре матча во второй лиге и ожержала две победы при одной ничьей и одном поражении.