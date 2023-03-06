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Сегодня, 14:25

Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна»

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Широков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна», сообщает пресс служба команды.

Экс-хавбек выступал за клуб из Раменского в сезоне-2005/2006 и забил три гола в чемпионате России.

Он также является трехкратным чемпионом России в составе «Зенита» и ЦСКА, победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также он является бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

По окончании игровой карьеры Широков занимал должность спортивного директора «Динамо».

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.

Источник: https://www.saturn-fc.ru/news/29947/
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
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