Роман Широков: «У «Сатурна» новые руководители»

Экс-футболист сборной России Роман Широков, занимавший должность генерального директора «Сатурна», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о смене руководства в раменском клубе.

«У клуба новые руководители. Я не планирую продолжать работу в «Сатурне», — сказал Широков «СЭ».

Ранее, во вторник, «СЭ» сообщил, что «Сатурн» в ближайшее время ждут структурные изменения. Клуб будет курировать агент Павел Андреев, а главным тренером с высокой долей вероятности станет Артем Горлов.

6 декабря Широков заявил «РБ Спорт», что с высокой долей вероятности покинет клуб.