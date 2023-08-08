«Ротов» объявил об уходе главного тренера Стукалова

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию. Действующий контракт тренера истекал летом 2024 года.

«Мы благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу, профессионализм и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении клуба в Telegram.

Исполняющим обязанности главного тренера «Ротора» назначен Владимир Файзулин.

Стукалов возглавил клуб летом 2022 года. До этого 39-летний специалист больше года тренировал «Уфу». Во главе «Ротора» он провел 37 матчей — одержал 20 побед, потерпел 7 поражений и 10 встреч провел сыграл вничью.