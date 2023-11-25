«Рубин Ялта» выиграл серебряные медали второго дивизиона в дебютный сезон

«Рубин Ялта» занял второе место во втором дивизионе России по футболу.

В субботу, 25 ноября, в заключительном матче тура второй лиги Б в группе 1А встречались команды «Рубин Ялта» и «Астрахань». Игра проходила в Ялте и завершилась ничьей со счетом 1:1, позволившей «Рубин Ялта» завоевать серебряные медали первенства в дебютный сезон во втором дивизионе.

Интеграцию в соревнования под эгидой ФНЛ прошли два крымских клуба — «Севастополь» и «Рубин Ялта». Команда из Севастополя по итогам сезона заняла седьмое место.