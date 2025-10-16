Руководство клуба «Знамя труда» опровергло слух о финансовых проблемах

Руководство подмосковного клуба «Знамя труда» прокомментировало слух о прекращении существования из-за финансовых проблем.

«Руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит», — цитирует пресс-службу ТАСС.

«Знамя труда» было основано в 1909 году и является одним из старейших клубов России. На данный момент клуб выступает в дивизионе Б Второй лиги. «Знамя труда» занимает пятое место в турнирной таблице группы 3 с 46 очками в 25 матчах.