Руководство клуба «Знамя труда» опровергло слух о финансовых проблемах

16 октября, 19:36
Руководство подмосковного клуба «Знамя труда» прокомментировало слух о прекращении существования из-за финансовых проблем.
«Руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит», — цитирует пресс-службу ТАСС.
«Знамя труда» было основано в 1909 году и является одним из старейших клубов России. На данный момент клуб выступает в дивизионе Б Второй лиги. «Знамя труда» занимает пятое место в турнирной таблице группы 3 с 46 очками в 25 матчах.