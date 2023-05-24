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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на освобождение судом из-под стражи бывшего президента «Чертаново» Николая Ларина.
«Это очень хорошая новость! Ларин сделает много полезного для российского футбола», — приводит Sport24 слова Салиховой.
В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.