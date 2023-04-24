Салтыков поделился впечатлениями от игр во второй лиге

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился впечатлениями от игр во второй лиге.

«За «Чертаново» я мало поиграл во второй лиге, поэтому мне запомнилось, как хорошо наш коллектив в «Звезде» играл с таким маленьким бюджетом. Попадались соперники, которые действительно рубятся за премиальные и любой ценой хотят выиграть. Можешь обыграть их — они подойдут, на ногу наступят, пригрозят: «Еще раз — я тебе галики откушу». Но это редко. Есть молодые команды, как вторые клубы «Динамо», «Торпедо», «Родины». А есть боевитые команды, игроки которых понимают, что дальше уже никуда не пойдут, им надо по максимуму вытянуть из футбола деньги. Но мне повезло, я раскрылся, потому что команду тренировал Анвер Абдулхакович Конеев. Он ставил правильный, на мой взгляд, футбол: с постоянным прессингом, агрессивной игрой в атаке, забеганиями, дриблингом. Он не пихает, когда начинаешь обыгрывать», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

На счету Салтыкова 31 матч во второй лиге за «Чертаново» и «Звезду». В этих играх футболист записал на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.