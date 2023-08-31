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Сегодня, 21:34

«Сатурн» подтвердил уход Кононова: «Написал заявление об уходе без объяснения причин»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Сатурна» Олег Кононов покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Олег Кононов оставил пост главного тренера раменского клуба, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин», — сказано на официальном сайте «Сатурна».

Кононов возглавлял раменский клуб с июля этого года. Исполняющим обязанности главного тренера стал спортивный директор «Сатурна» Роман Широков.

Под руководством Кононова «Сатурн» провел семь матчей, в которых одержал шесть побед и уступил в одной игре.

Источник: ФК «Сатурн»
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
Олег Кононов
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