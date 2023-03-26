Щербаченко: «Мои осенние прогнозы по «Ротору» сбываются»

Бывший спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о матче 21-го тура группы А второй лиги между «Ротором» и «Черноморцем» (0:0).

«Получилась достаточно напряженная встреча. Естественно, у нее был определенный подтекст, и такие матчи требуют крепкой психологической подготовки. Игра прошла с преимуществом «Черноморца», несмотря на естественное поле. Во второй половине второго тайма «Черноморец» просто задавил «Ротор». К сожалению, мои осенние прогнозы сбываются. То, о чем я поднял вопрос в октябре, сегодня как раз и проявляется. Я говорю о тех моментах, которые не устраивали меня в «Роторе» как спортивного директора. Проблемы там возникли гораздо раньше, но накипели они к октябрю. Это и низкое качество игры, и отсутствие зрелищности в футболе, который демонстрирует «Ротор», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

«Ротор» занимает 3-е место в группе А второй лиги, набрав 41 очко. «Черноморец» лидирует, имея в активе 52 очка.