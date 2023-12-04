Семшов покинул пост главного тренера «Чайки»

«Чайка» на официальном сайте объявила об уходе главного тренера Игоря Семшова. Руководство клуба поблагодарило специалиста и пожелало ему удачи.

Имя нового главного тренера, который будет готовить команду к весенней части сезона, станет известно позднее.

Специалист возглавил «Чайку» 19 декабря 2022 года. Под руководством 45-летнего тренера клуб провел 32 матча, одержал 13 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

После 18 туров «Чайка» занимает 6-е место во второй лиге группы «Золото» с 23 очками. Лидирует «Краснодар-2» с 33 очками.