Глава Крымского футбольного союза Бородкин: «Все команды готовы к лицензированию в РФС»

Сегодня, 23:08
Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что все местные команды готовы к лицензированию для вступления во вторую лигу чемпионата России.
«Пока не знаю, когда приедет комиссия. У меня нет никаких официальных документов. Разговоров много. Но пока ничего сказать не могу.
Все команды на сборах. Каждый занимается своим делом. Все они готовы к лицензированию. Но никаких официальных документов у нас нет, поэтому рано о чем-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Бородкина.
Ранее директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна приехать в Крым, чтобы изучить готовность крымских клубов и инфраструктуры.