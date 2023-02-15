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Сегодня, 23:08

Глава Крымского футбольного союза Бородкин: «Все команды готовы к лицензированию в РФС»

Алина Савинова
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Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил, что все местные команды готовы к лицензированию для вступления во вторую лигу чемпионата России.

«Пока не знаю, когда приедет комиссия. У меня нет никаких официальных документов. Разговоров много. Но пока ничего сказать не могу.

Все команды на сборах. Каждый занимается своим делом. Все они готовы к лицензированию. Но никаких официальных документов у нас нет, поэтому рано о чем-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова Бородкина.

Ранее директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что в феврале комиссия ФНЛ должна приехать в Крым, чтобы изучить готовность крымских клубов и инфраструктуры.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-mskij-futbol-ny-j-soyuz-vse-nashi-komandy-gotovy-k-litsenzirovaniyu-v-rfs/
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