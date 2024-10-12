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Судейство

Сегодня, 13:55

Лапочкин — о голе рукой нападающего барнаульского «Динамо»: «Судьи тоже люди и могут ошибаться»

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал для «СЭ» забитый рукой гол в матче второй лиги между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» (3:2).

— Явная ошибка арбитра? Ну, а как может быть по другому? Гол забит рукой. Это не какой-то скрытый момент, а рука поднята высоко. Судьи тоже люди и могут ошибиться. Тем более во второй лиге работают в основном молодые ребята. Получают опыт, иногда совершая ошибки, — сказал Лапочкин «СЭ».

На 21-й минуте Артем Яркин рукой направил мяч в ворота соперника, забив в стиле аргентинца Диего Марадоны. Судья засчитал этот гол.

(Даниил Нахлесткин)

Футбол
ФК Динамо (Барнаул)
Сергей Лапочкин (судья)

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