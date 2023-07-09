Шапошников — об участии ялтинского «Рубина» в ФНЛ-2: «Цели ставим максимальные»

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников оценил уровень команды перед сезоном в ФНЛ-2.

«У нас амбициозная команда. Мальчиками для битья мы точно не будем. Не хочется перед битвой говорить, какие мы великие. Мы подбираем квалифицированных футболистов, пытаемся соединить опыт и молодость, цели ставим максимальные — победа в каждом матче», — приводит «РБ Спорт» слова Шапошникова.

Также он ответил на вопрос о бюджете команды.

«У нас стопроцентно частный клуб, частные деньги. Бюджет позволяет участвовать в соревновании», — добавил президент «Рубина».

Ялтинский «Рубин» и крымский «Севастополь» в июне прошли аттестацию ФНЛ для участия во второй лиге.