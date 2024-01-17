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Сегодня, 19:44

Шавло рассказал, как относится к возрождению проекта «Спартак-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло сказал, как относится к возрождению проекта «Спартак-2».

«Вторая команда нужна «Спартаку» для того, чтобы молодые футболисты улучшали свою игру и претендовали на место в основной команде. В «Спартаке-2» тоже должны быть задачи. Бывает так, что молодые футболисты попадают во вторую команду, появляются хорошие условия и потом особо не хотят напрягаться. Если молодые футболисты не будут прогрессировать в этой команде год или два, тогда надо с ними расставаться. Руководство это все понимает. Как мне кандидатура Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2»? Он знает всю специфику «Спартака». Для него это клуб, которому он отдал все, стал чемпионом в составе красно-белых. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вторая лига — непростой чемпионат», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-spartak-2-nuzhen-dlya-togo-chtoby-molody-e-igroki-popadali-v-osnovnuyu-komandu/
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
Сергей Шавло
0
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