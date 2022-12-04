«Шинник» интересуется игроком «Чертаново» Редьковичем

По данным «СЭ», «Шинник» интересуется игроком «Чертаново» Дмитрием Редьковичем.

В этом сезоне футболист провел 8 игр во Второй лиге, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 300 тысяч евро.

Летом 2022 года 23-летним россиянином интересовалась «Црвена Звезда».

Ранее он также играл за московское «Торпедо» и «Металлург» (Липецк). В «Чертаново» он играет с сентября этого года.