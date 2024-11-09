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Сегодня, 09:17

Широков назвал высокой вероятность своего ухода из «Леон Сатурна»

Роман Широков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Леон Сатурна» Роман Широков высказался о своем будущем в клубе и оценил результаты проделанной работы.

«Вижу, что все прекрасно понимают значимость клуба для города и области. Если посмотреть, сколько ходят на матчи «Химок» и на матчи «Сатурна», очевидно, где футбольная столица Подмосковья. Что касается моего будущего. Вероятность ухода большая, но пока я здесь. Как минимум до конца года. Вижу простые шаги, которые надо сделать, чтобы клуб работал и без меня. Для того чтобы решать более высокие задачи, усилия должны быть более серьезные», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

43-летний специалист занимает должность генерального директора «Леон Сатурна» с 2023 года. Широков также работал на посту спортивного директора в «Химках» и московском «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Роман Широков
Футбол

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