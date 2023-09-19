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Сегодня, 00:22

Широков объяснил, почему принял должность главного тренера «Сатурна»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков объяснил назначение на должность исполняющего обязанности главного тренера клуба.

«Главный тренер — это стечение обстоятельств (смеется). Если хронологию, то сначала пошел учиться, а потом стал спортивным директором. У нас просто не принято обучаться, некоторые говорят, что в России это не надо. Но я другого мнения придерживался.

А здесь [в «Сатурне»] вроде неплохо все сформировали, тренерский штаб и даже на первом месте шли. А потом, для меня лично необъяснимая история. Главный тренер ушел, поэтому в экстренном порядке пришлось применить на себе роль главного тренера. Еще повезло, что я учиться пошел, а то и этой возможности бы не было», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

31 августа Олег Кононов покинул пост главного тренера «Сатурна». Под руководством специалиста клуб провел 7 матчей, в которых одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.

Роман Широков
ФК Сатурн
Олег Кононов
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