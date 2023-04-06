Широков высказал свое мнение о реформе Второй лиги

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказал свое мнение о реформе Второй лиги.

«При увеличении бюджета я получаю все то же самое, что было и до этого. Переход на весна-осень на данный момент не осуществим. Очень хотелось бы это сделать, но пока это невозможно. Я не вижу, какие экономические перспективы несет преобразование. Только увеличение бюджета. Для чего это нужно в сегодняшних реалиях — это для меня загадка. Если цель похоронить Вторую лигу, тогда надо об этом прямо сказать. Если все-таки чтобы развивать, наверное, надо доработать реформу и не принимать ее за два-три месяца до начала следующего сезона, когда еще ничего не готово. Когда у многих уже бюджеты сформированы. И просто щелкнув пальцем, увеличить свои бюджеты они не могут. Кто-то может готов, но подавляющее большинство — нет», — приводит слова Широкова Sport24.

Он также заявил, что пока не видит целесообразности в этих реформах.

«Мы остаемся Второй лигой, только увеличиваем бюджет. Ради чего? Нас на центральном телевидении показывают, какие-то магаспонсоры пришли? Я этого не видел. Это только на словах. Если есть конкретика, пусть скажут, подпишут контракт. Протокол намерений подпишут с этими спонсорами. Многие клубы будут умирать потихоньку, а может быть и сразу. Проблема не в реформе, а в том, что она не доработана. Я тоже за развитие лиги, но эта реформа для меня лично не понятна. Должно быть четко указано, ради чего она принимается и что получится», — добавил Широков.