Широков об уходе Кононова из «Сатурна»: «Казалось, что плывем в одной лодке, а оказалось не совсем так»

Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о бывшем главном тренере клуба Олеге Кононове.

«Мне тоже изначально казалось, что мы идем все вместе и в одной лодке плывем. Но как оказалось впоследствии — это не совсем так. А в итоге это привело к ому, что человек пришел, написал заявление, никому ничего не сказал и покинул нас. Покинул и покинул, будем без него двигаться дальше», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

31 августа Олег Кононов покинул пост главного тренера «Сатурна». Под руководством специалиста клуб провел 7 матчей, в которых одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.