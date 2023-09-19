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Широков об уходе Кононова из «Сатурна»: «Казалось, что плывем в одной лодке, а оказалось не совсем так»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о бывшем главном тренере клуба Олеге Кононове.

«Мне тоже изначально казалось, что мы идем все вместе и в одной лодке плывем. Но как оказалось впоследствии — это не совсем так. А в итоге это привело к ому, что человек пришел, написал заявление, никому ничего не сказал и покинул нас. Покинул и покинул, будем без него двигаться дальше», — сказал Широков в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

31 августа Олег Кононов покинул пост главного тренера «Сатурна». Под руководством специалиста клуб провел 7 матчей, в которых одержал 6 побед и потерпел 1 поражение.

Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
Олег Кононов
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