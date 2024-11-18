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Сегодня, 03:16

Шмарко — о нападении в Астрахани: «Это люди под наркотой, скорее всего»

Сергей Разин
корреспондент
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Ассистент главного тренера «Ленинградца» Александр Шмарко прокомментировал нападение на сотрудников клуба в Астрахани.

«Это люди под наркотой, скорее всего, наркотиками. Мне сейчас неудобно, мне зашивают лицо, поэтому извините», — приводит слова Шмарко Mash.

Вадим Евсеев. «В порядке ли я? Нет». На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани

Ранее о нападении на главного тренера Вадима Евсеева сообщил в своем телеграм-канале комментатор Денис Казанский. Сообщалось, что на Шмарко напали с ножом, он получил порез лица по касательной.

17 ноября «Ленинградец» провел в Астрахани матч 18-го тура Второй лиги против «Волгаря» (1:1).

Евсеев с сентября является главным тренером «Ленинградца» из Второй лиги. Также россиянин тренировал «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Уфу», «Шинник», «Факел» и «Кубань».

Источник: Mash
Александр Шмарко
Вадим Евсеев
ФК Ленинградец

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