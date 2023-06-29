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Сегодня, 18:11

«СКА Ростов-на-Дону» разрешено регистрировать новых игроков

Виктория Кравченко
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Сегодня, 29 июня, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было удовлетворено заявление «СКА Ростов-на-Дону» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры.

«В связи с исполнением решений палаты по разрешению споров от 24 марта 2023 года по делу Соловьев vs. ФК «СКА Ростов-на-Дону», от 4 мая 2023 года по делу Рожнов vs. ФК «СКА Ростов-на-Дону» и от 24 марта 2023 года по делу Бондарук vs. ФК «СКА Ростов-на-Дону» снять с клуба соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов», — сообщается на сайте РФС.

«СКА Ростов-на-Дону» принадлежит популярному рэперу Басте. Этим летом команду покинули 15 футболистов.

Источник: https://rfs.ru/news/218456
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
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