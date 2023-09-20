«Спартак» из Костромы объявил о подписании Глушакова: «Снова красно-белый!»

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы, сообщается в соцсетях клуба.

«Денис Глушаков снова красно-белый», — сказано в объявлении.

«Деньги вообще не главное, я играю за любовь к футболу и эти два месяца до открытия зимнего трансферного окна буду отдавать всего себя команде. Я пошел людям на уступки, они пошли мне навстречу, считать деньги и делать из этого сенсации точно не нужно», — приводит слова Глушакова пресс-служба клуба.

Последним клубом 36-летнего полузащитника был «Пари НН». Контракт с нижегородцами завершился летом этого года. До этого Глушаков играл за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».