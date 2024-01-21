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Сегодня, 17:50

«Спартак» не будет менять название второй команды

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что возрожденный фарм-клуб останется с прежним названием.

«Мы провели голосование среди болельщиков — участников программы лояльности. Были разные варианты — «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остается», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

19 января пресс-служба красно-белых сообщила, что 36-летний Комбаров назначен главным тренером второй команды «Спартака». Он играл в «Спартаке» с 2010 по 2019 год и провел за московский клуб 274 матча.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак-2 (Москва)
Дмитрий Зеленов
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