13 ноября, 11:48

Sport Baza: у «Сатурна» накопились долги перед игроками и тренерами

Анастасия Пилипенко

Подмосковный «Леон Сатурн» столкнулся с финансовыми трудностями. У команды накопились долги перед игроками и тренерами, сообщил Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, клуб выплачивал часть зарплат футболистам неофициально. Многие зарплаты игроков не были зафиксированы в документах и обсуждались только устно. Премии, которые должны были увеличиваться на 10-20 тысяч рублей в зависимости от побед, не были выплачены ни разу за сезон.

Футболистам обещают закрыть задолженности до конца ноября, но в клубе мало кто верит в выполнение этих обязательств.

Как сообщает Sport Baza, бывший спортивный директор Роман Широков еще в начале года предупреждал новое руководство, что если клуб будет вести свою деятельность так, то команда снова погрязнет в долгах и может прекратить существование или сменить название, чтобы сохранить профессиональный статус.

Клуб выступает в группе 2 Второй лиги, дивизион Б. В 2024 году команда стала бронзовым призером.

Источник: Telegram-канал Sport Baza
1

  • ЗГ из БАНИ

    Сатурну не привыкать,а вот к Широкову я бы присмотрелся,кто так трындит,у того сто пудов рыльце в пушку,тем более уголовничек.

    13.11.2025

    Футбол
    ФК Сатурн
