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ФНЛ-2

Сегодня, 15:05

Спортдиректор «Твери» Тильман порассуждал о появлении легионеров во второй лиге

Виктория Кравченко
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«Тверь», выступающая во второй лиге, не против появления легионеров в ФНЛ-2, сообщает По информации Legalbet.

Ранее СМИ сообщали о возможном изменении правила о легионерах во Второй лиге. В настоящее время в ФНЛ-2 легионеры запрещены.

«В буферной зоне ФНЛ-2 есть команды, которые ставят высокие задачи и могут платить неплохие зарплаты. Сейчас часто говорят, что квалифицированных футболистов не так много на рынке и начинается гонка зарплат. Посмотрите, сколько белорусов пригласили наши клубы зимой. А сейчас ещё и разбавим иностранцами», -сказал спортивный директор «Твери» Александр Тильман.

«Тверь» играет в Дивизионе-2 Группы Б.
Источник: https://legalbet.ru/news/sportdirektor-tveri-tilman-nazval-plyusi-poyavleniya/
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