Спортивный директор «Знамени» Ольховский — о матче с «Зенитом»: «Игра была»

Спортивный директор «Знамени» Максим Ольховский сообщил, что товарищеский матч с пензенским «Зенитом» прошел 27 января.

«Я понять не могу, почему людей интересует наш тренировочный процесс? Почему я перед кем-то должен оправдываться? Ваше-то вообще какое дело?! Может, мне у вас спрашивать, когда мне игры проводить? Не звоните мне больше, думайте, что хотите.

Игра была. Все на сайте есть. Я не знаю, что утверждают в «Знамени», я не могу говорить за них. С ними разбирайтесь. У меня была игра, ко мне сейчас футболист, который был на просмотре, оттуда едет», — цитирует Ольховского Legalbet.

Ранее в пресс-службе «Знамени» заявили, что игроки команды не принимали участия в матче. По их данным, кто-то купил 10 футболок клуба и сыграл в них в игре против пензенского «Зенита».

20 января пресс-служба команды из Пензы анонсировала товарищеский матч против «Знамени», а 27 января сообщила о том, что первый тайм закончился со счетом 0:0, второй — 4:4.