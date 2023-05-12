Судью Матюнина отстранили пожизненно, а Сафьяну дали матч «Зенита». РФС объяснил, почему

Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на запрос «СЭ» по делу «Чайки» и ее бывшего исполнительного директора Олега Баяна, в рамках которого дана или дается оценка действиям футбольных судей, работавших на играх упомянутой команды.

В Железнодорожном районном суде Воронежа в этом году прошло уже три заседания, на которых проводился допрос свидетелей. Баяну предъявлено обвинение в 11 эпизодах подкупа на спортивных соревнованиях, он подозревается в передаче в общей сумме 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщила ТАСС прокурор Оксана Радостина.

Она также добавила, что дело исполнительного директора ФК «Чайка» стало следствием первого в России уголовного дела о договорном матче между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец».

Как известно, в декабре 2020 года КДК РФС уже запретил Баяну, а также арбитру Максиму Матюнину (младшему брату Алексея Матюнина) пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Такое наказание применено за организацию договорного матча «Чайка» — «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года.

Максим Матюнин (слева). referee.moscow

«КДК РФС на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор ФК «Чайка» Олег Баян до матча вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство в матче со стороны последнего. Арбитром были допущены ряд результативных ошибок в пользу «Чайки», что отразилось в низкой оценке работы судейской бригады матча со стороны инспектора. Впоследствии главным судьей матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», — цитировал тогда сайт РФС председателя КДК Артура Григорьянца.

По информации ТАСС, опубликованной в апреле этого года, на допросе в воронежском суде ассистент арбитра матча «Чайка» — «Краснодар 3» (прошел15 апреля 2019 года) Роман Селезнев рассказал, что после игры получил от судьи Игоря Верткова перевод на свою карту 10 тысяч рублей. Инспектор встречи «Чайка» — «Динамо» Ст (11 ноября 2018 года) Владимир Степанищев сообщил суду о получении после игры от судьи Романа Сафьяна перевода 10 тысяч рублей. Первый помощник судьи Алексей Линкин дважды получил на свою карту перевод от судьи Антона Фролова: после матча 10 октября 2018 года между «Чайкой» и «Спартаком» (Нальчик) — 30 тысяч рублей, после матча 16 марта 2019-го «Чайка» — «Машук КМВ» — 60 тысяч рублей, чтобы, по его словам, половину перевести еще и воронежскому арбитру Александру Чекалину.

«СЭ» обратился в РФС с просьбой предоставить ответ на такой вопрос:

«Почему к ним (судьям) не применены те же санкции, что и к теперь уже бывшему арбитру Максиму Матюнину, который пожизненно отстранен от судейства? Более того, Антон Фролов и Роман Сафьян стали арбитрами РПЛ и дебютировали в ней».

Кстати, завтра Сафьян будет судить матч 27-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».

«В рамках расследования дела «Чайки» департамент защиты игры РФС провел масштабную работу, в частности, было опрошено большое число судей, которые в тот период времени работали во второй лиге. Было установлено, что некоторые судьи допускали этические нарушения. Решение по каждому конкретному арбитру принималось отдельно, учитывался ряд факторов, в том числе готовность к сотрудничеству с департаментом защиты игры и отсутствие предвзятости в работе», — такой ответ сегодня предоставили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.