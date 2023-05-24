Свищев отреагировал на освобождение Ларина из-под стражи

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал освобождение из-под стражи экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Говорить об ожиданиях тут не приходится. Неожидаемо было то, что произошло, и что он был осужден. Я знаком с ним, он очень эффективный спортивный менеджер. Клуб «Чертаново», тем не менее, он вывел на новый уровень», — приводит слова Свищева Vprognoze.ru.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трем годам лишения свободы за мошенничество. Сегодня, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.