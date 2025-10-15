Свищев положительно оценил возможность выступления донецкого «Шахтера» во Второй лиге России с 2026 года

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге России с 2026 года.

«Если клуб соответствует всем критериям РФС, то почему нет? «Шахтер», выступающий за Украину — совершенно другой клуб. В ЛНР «Заря» есть, была чемпионом СССР. «Шахтер» тоже в Союзе гремел. Позже он сменил прописку. Но традиции-то остались, их никуда не забрать! Сейчас сотни тысяч мальчишек и девчонок мечтают о возрождении своего клуба. Фанаты будут рады возвращению большого футбола», — сказал Свищев «СЭ».

Как сообщает Sport Baza, донецкий клуб уже начал проходить процедуру лицензирования для выступления в дивизионе Б Второй лиги. Участие клуба в Кубке России не планируется из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес РФС. Проводить домашние матчи команда будет в Крыму.

Вместе с «Шахтером» во Второй лиге могут оказаться «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря».