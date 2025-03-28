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ФНЛ-2

28 марта, 16:58

Сычев — о предложении Мостовому стать главным тренером «Иртыша»: «Я издалека, чтобы не задеть его чувств»

Даниил Аршавский
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Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что предлагал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому занять пост главного тренера омского клуба.

«Мостовой уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из второй лиги. Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали: только премьерига», цитирует Сычева «Советский спорт».

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.

Источник: «Советский спорт»
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Александр Мостовой
Дмитрий Сычев
Футбол
ФК Иртыш
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