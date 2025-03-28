Сычев — о предложении Мостовому стать главным тренером «Иртыша»: «Я издалека, чтобы не задеть его чувств»

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что предлагал бывшему футболисту сборной России Александру Мостовому занять пост главного тренера омского клуба.

«Мостовой уже давно сказал, что не рассматривает предложения от клубов из второй лиги. Я ему говорил, естественно. Я издалека, чтобы не задеть его чувств. Говорю: «Владимирович, может, посмотрим?» Но он: «Не-не-не». Вы слышали: только премьер-лига», — цитирует Сычева «Советский спорт».

Ранее Мостовой объявил, что получил тренерскую лицензию категории А и заявил, что готов работать только в РПЛ.